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Переболевшие рассказали о симптомах гуляющего по Ростову-на-Дону гриппа

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
В Ростовской области зарегистрировали десятки случаев заболевания гриппом. Пациенты рассказали о симптомах и о том, как переносят болезнь.

Напомним, что в области зарегистрировали более 60 случаев свиного гриппа. А за неделю оказалось 30 тысяч заболевших ОРВИ.

Среди симптомов ростовчане выделяют высокую температуру до 39 градусов. Также пропадает аппетит и появляется уставшее состояние.

Какие симптомы свиного гриппа и чем он опасен для людей
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У некоторых пациентов отмечаются тошнота, боли в горле и насморк. Также среди симптомов выделяют сухой кашель. 

Подробный материал о том, что такое свиной грипп и чем он опасен, читайте по ссылке

Ранее часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа.

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#Грипп#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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