Напомним, что в области зарегистрировали более 60 случаев свиного гриппа. А за неделю оказалось 30 тысяч заболевших ОРВИ.
Среди симптомов ростовчане выделяют высокую температуру до 39 градусов. Также пропадает аппетит и появляется уставшее состояние.
У некоторых пациентов отмечаются тошнота, боли в горле и насморк. Также среди симптомов выделяют сухой кашель.
Подробный материал о том, что такое свиной грипп и чем он опасен, читайте по ссылке.
Ранее часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа.