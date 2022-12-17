Водолацкий в интервью изданию Pravda рассказал, что если вспоминать историю, то Киев должен вернуться в состав России. По его словам, Зеленскому нужно отправиться в Львов.
«Пусть там командует своим княжеством Львовским», — заявил депутат.
До этого Водолацкий рассказывал о ходе СВО в декабре 2022 года. Полный материал читайте по ссылке.
Ранее демобилизовали ростовского депутата Максима Геласа, он пробыл в зоне спецоперации три месяца. Известно, что он был на линии соприкосновения в ЛНР, теперь его представили к госнаграде.