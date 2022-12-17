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Ростовский депутат Водолацкий заявил, что Киев должен вернуться в состав России

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что Киев должен стать частью России, говорится в его Telegram-канале.

Водолацкий в интервью изданию Pravda рассказал, что если вспоминать историю, то Киев должен вернуться в состав России. По его словам, Зеленскому нужно отправиться в Львов.

«Пусть там командует своим княжеством Львовским», — заявил депутат.

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До этого Водолацкий рассказывал о ходе СВО в декабре 2022 года. Полный материал читайте по ссылке

Ранее демобилизовали ростовского депутата Максима Геласа, он пробыл в зоне спецоперации три месяца. Известно, что он был на линии соприкосновения в ЛНР, теперь его представили к госнаграде.

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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