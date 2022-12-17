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Сбежавший из дома школьник угнал 10 автомобилей в Ростовской области

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали подростка, который ушел из дома и угнал несколько машин, сообщили в УСКР по региону.

В регионе от водителей стали поступать заявления об угонах машин. Полицейские поняли, что причастен к этому один человек и начали его розыск. 

Для раскрытия преступления создали оперативно поисковые группы. В результате задержали 15-летнего жителя Красносулинского района. 

Выяснилось, что подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он ушел из дома и на улицах подыскивал открытые машины. 

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После этого задержанный их угонял, а когда заканчивался бензин или он совершал аварии, то бросал транспорт. Всего фигурант совершил 10 угонов. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

Ранее в Ростове угонщики забрали открытую BMW c документами на эвакуаторе. 

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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