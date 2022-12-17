В регионе от водителей стали поступать заявления об угонах машин. Полицейские поняли, что причастен к этому один человек и начали его розыск.
Для раскрытия преступления создали оперативно поисковые группы. В результате задержали 15-летнего жителя Красносулинского района.
Выяснилось, что подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он ушел из дома и на улицах подыскивал открытые машины.
После этого задержанный их угонял, а когда заканчивался бензин или он совершал аварии, то бросал транспорт. Всего фигурант совершил 10 угонов.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее в Ростове угонщики забрали открытую BMW c документами на эвакуаторе.