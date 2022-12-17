На кадрах запечатлели конусообразный каркас с облупившейся серой краской, стоящий в центре площади. К нему прикреплены искусственные потрепанные еловые ветки с серебряными бусами и звездами, а под каркасом отчетливо видно остатки деревянных паллетов, мусор и оборванную гирлянду.