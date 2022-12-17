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«Спалите это убожество»: жителей Ростова шокировала пародия на праздничную елку

Сегодня, 18:06
Фото: https://t.me/rostovrnd
Новогодняя ель в парке Плевен в Ростове-на-Дону

В Ростове жители назвали позорищем ель, установленную на Западном

В Ростове жителей шокировал вид новогодней ели, установленной на одной из площадей Западного жилого массива, комментарии появились в соцсетях.

В субботу, 17 декабря, сообщество «Ростов Папа» поделилось видео горожанки, которая гуляла в парке Плевен вместе со своим ребенком. Девушка запечатлела на видео новогоднюю ель, установленную у памятника дружбы с болгарами. 

«Я понимаю, что положение в стране тяжёлое. Но лучше бы ничего не ставили», — прокомментировала девушка увиденную ель, пошутив, что, вероятно, она стоила городу 33 миллиона рублей. 

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На кадрах запечатлели конусообразный каркас с облупившейся серой краской, стоящий в центре площади. К нему прикреплены искусственные потрепанные еловые ветки с серебряными бусами и звездами, а под каркасом отчетливо видно остатки деревянных паллетов, мусор и оборванную гирлянду. 

«Спалите это убожество», — возмутились ростовчане. 

«Кто подрядчик? Хочется знать „героев“ в лицо», — согласились местные жители. 

«Это позорище и издевательство», — ужаснулись горожане, а другие жители заметили, что елка выглядит незаконченной, и предположили, что ее могли испортить вандалы. 

Ранее в Ростове объявили о завершении работ по украшению города.

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