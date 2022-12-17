В субботу, 17 декабря, сообщество «Ростов Папа» поделилось видео горожанки, которая гуляла в парке Плевен вместе со своим ребенком. Девушка запечатлела на видео новогоднюю ель, установленную у памятника дружбы с болгарами.
«Я понимаю, что положение в стране тяжёлое. Но лучше бы ничего не ставили», — прокомментировала девушка увиденную ель, пошутив, что, вероятно, она стоила городу 33 миллиона рублей.
На кадрах запечатлели конусообразный каркас с облупившейся серой краской, стоящий в центре площади. К нему прикреплены искусственные потрепанные еловые ветки с серебряными бусами и звездами, а под каркасом отчетливо видно остатки деревянных паллетов, мусор и оборванную гирлянду.
«Спалите это убожество», — возмутились ростовчане.
«Кто подрядчик? Хочется знать „героев“ в лицо», — согласились местные жители.
«Это позорище и издевательство», — ужаснулись горожане, а другие жители заметили, что елка выглядит незаконченной, и предположили, что ее могли испортить вандалы.
Ранее в Ростове объявили о завершении работ по украшению города.