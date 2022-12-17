Происшествие случилось в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». Водитель «ВАЗа» превысил скорость и врезался в «ГАЗель».
После этого легковой автомобиль отбросило в полуприцеп в составе автопоезда, который стоял в месте проведения дорожных работ. Травмы получили водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров. О их состоянии информации нет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее водитель скончался за рулем и протаранил машину в Ростовской области днем 16 декабря. После этого автомобиль врезался в ограждение.