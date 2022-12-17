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Три человека пострадали в аварии с автопоездом в Ростовской области

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария с участием «ГАЗели», ранения получили три человека, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». Водитель «ВАЗа» превысил скорость и врезался в «ГАЗель».

После этого легковой автомобиль отбросило в полуприцеп в составе автопоезда, который стоял в месте проведения дорожных работ. Травмы получили водитель «ВАЗа» и двое его пассажиров. О их состоянии информации нет.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

Ранее водитель скончался за рулем и протаранил машину в Ростовской области днем 16 декабря. После этого автомобиль врезался в ограждение.

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