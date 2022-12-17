Согласно данным карт, во второй половине дня в субботу, 17 декабря, в Советском районе Ростова произошло ДТП. Очевидцы оставили отметки об аварии на пересечении улиц Доватора и Малиновского, хотя в ГИБДД Ростовской области сообщили, что никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения и спровоцировали затор на Малиновского.
Даже к 17.15 мск Малиновского остается бордово-желтым от улицы Ерёменко до Западного моста на выезде с улицы Всесоюзной. На проезд этого участка автомобилистам потребуется не менее получаса, хотя его протяженность составляет около 7,9 километра.
Ранее в Ростовской области на одной из трасс зафиксировали крупную пробку протяженностью 20 километров.