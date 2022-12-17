Согласно данным карт, во второй половине дня в субботу, 17 декабря, в Советском районе Ростова произошло ДТП. Очевидцы оставили отметки об аварии на пересечении улиц Доватора и Малиновского, хотя в ГИБДД Ростовской области сообщили, что никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения и спровоцировали затор на Малиновского.