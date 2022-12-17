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В Ростове-на-Дону назвали причину вызова мужчины за мобилизационным предприсанием

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
Военком Ростовской области Игоря Егоров назвал причины для вызова местных жителей в военкоматы.

Издание 161.pу рассказало о жителе Ростова, которому пришла повестка. Говорилось, что он должен прибыть в военкомат якобы за мобилизационным предприсанием. 

При этом мобилизационная кампания завершилась. Егоров рассказал изданию, что повестки могут приходить в двух случаях. 

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«Это может происходить по срочному призыву и для уточнения информации о тех, кто находится в запасе. Но человека не отправят в сборные пункты, так как мобилизация завершилась», — уточнил Егоров.

Отмечается, что мобилизационные повестки в военкомате аннулируются.

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