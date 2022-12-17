Издание 161.pу рассказало о жителе Ростова, которому пришла повестка. Говорилось, что он должен прибыть в военкомат якобы за мобилизационным предприсанием.
При этом мобилизационная кампания завершилась. Егоров рассказал изданию, что повестки могут приходить в двух случаях.
«Это может происходить по срочному призыву и для уточнения информации о тех, кто находится в запасе. Но человека не отправят в сборные пункты, так как мобилизация завершилась», — уточнил Егоров.
Отмечается, что мобилизационные повестки в военкомате аннулируются.
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