Происшествие случилось в пятницу на дороге между Ростовом и Азовом. В границах поселка Овощной водитель "Лады" при повороте не стал пропускать 72-летнюю женщину.
"Пенсионерка шла по переходу и оказалась под колесами машины. Ее доставили в больницу", - сказано в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.
Ранее водитель скончался за рулем и протаранил машину в Таганроге днем 16 декабря. После этого автомобиль врезался в ограждение.
До этого в Ростовской области ветерану СВО Щедракову вынесли приговор из-за смертельного ДТП.