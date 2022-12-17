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В Ростове-на-Дону водитель сбил 72-летнюю пенсионерку на переходе

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля оказалась пожилая женщина, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в пятницу на дороге между Ростовом и Азовом. В границах поселка Овощной водитель "Лады" при повороте не стал пропускать 72-летнюю женщину. 

"Пенсионерка шла по переходу и оказалась под колесами машины. Ее доставили в больницу", - сказано в сообщении. 

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства. 

Ранее водитель скончался за рулем и протаранил машину в Таганроге днем 16 декабря. После этого автомобиль врезался в ограждение. 

До этого в Ростовской области ветерану СВО Щедракову вынесли приговор из-за смертельного ДТП. 

 

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