Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов уточнил, что в настоящий момент в России фиксируют рост числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом, а потому при первых же симптомах населению рекомендовано перейти на постельный режим, исключить любые нагрузки, а также не забывать пить достаточно жидкости. Это позволит иммунитету побороть болезнь в течение 4-6 дней.