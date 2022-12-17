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В Ростовской области больным ОРВИ советуют отказаться от употребления алкоголя

Сегодня, 18:24
Фото: pxhere.com
Минздрав РФ рекомендует больным ОРВИ в Ростовской области и других субъектах России отказаться от употребления алкоголя из-за рисков осложнений, об этом сообщил портал «Новые известия».

Пациентам с симптомами острых респираторных инфекций рекомендовали отказаться от распития алкоголя. Эксперты утверждают, что употребление спиртных напитков негативно отражается на и без того ослабленном иммунитете, что повышает риски тяжелых осложнений. 

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Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов уточнил, что в настоящий момент в России фиксируют рост числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом, а потому при первых же симптомах населению рекомендовано перейти на постельный режим, исключить любые нагрузки, а также не забывать пить достаточно жидкости. Это позволит иммунитету побороть болезнь в течение 4-6 дней.

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