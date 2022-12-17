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В Ростовской области опровергли увеличение сроков военной службы до двух лет

Сегодня, 12:37
Фото: function.mil.ru
Отправка срочников в воинские части
В Ростовской области назвали фейком продление сроков военной службы до двух лет, информация об этом появилась в Telegram-канале «Война с фейками. Ростов».
Сюжет
Армия РФ

Напомним, ранее в СМИ и интернете «завирусилось» видео интервью военного комиссара по Дмитровскому городскому округу, который сообщал, что срок службы в российской армии хотят увеличить в два раза — с 12 месяцев до двух лет. 

Уже в субботу, 17 декабря, стало известно, что это сообщение не соответствует действительности. По действующему законодательству, период срочной службы не превышает 12 месяцев, а увеличение срока возможно только после внесения предложения через Госдуму. 

«Подобных инициатив не поступало», — отметили в сообщении, добавив, что даже на обсуждениях такой возможности глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявила, что нет необходимости в увеличении сроков службы. 

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Кроме того, отмечается, что военные комиссары не могут быть ньюсмейкерами по вопросам призыва, поскольку за это направление отвечает только начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

«Официальных заявлений по вопросу увеличения срока службы не было», — добавили в сообщении, уточнив, что скандальное видео было личным мнением комиссара, а видео уже было удалено с сайта-первоисточника.

Ранее стало известно, когда призывников на срочную службу начнут направлять в военные части. 

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