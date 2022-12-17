Напомним, ранее в СМИ и интернете «завирусилось» видео интервью военного комиссара по Дмитровскому городскому округу, который сообщал, что срок службы в российской армии хотят увеличить в два раза — с 12 месяцев до двух лет.
Уже в субботу, 17 декабря, стало известно, что это сообщение не соответствует действительности. По действующему законодательству, период срочной службы не превышает 12 месяцев, а увеличение срока возможно только после внесения предложения через Госдуму.
«Подобных инициатив не поступало», — отметили в сообщении, добавив, что даже на обсуждениях такой возможности глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявила, что нет необходимости в увеличении сроков службы.
Кроме того, отмечается, что военные комиссары не могут быть ньюсмейкерами по вопросам призыва, поскольку за это направление отвечает только начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
«Официальных заявлений по вопросу увеличения срока службы не было», — добавили в сообщении, уточнив, что скандальное видео было личным мнением комиссара, а видео уже было удалено с сайта-первоисточника.
Ранее стало известно, когда призывников на срочную службу начнут направлять в военные части.