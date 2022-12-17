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В Ростовской области подростки угоняют авто, пока врачи готовятся к вспышке эпидемии

Сегодня, 15:57
Фото: pxhere.com
В Ростовской области 15-летний мальчик смог угнать десяток автомобилей, в Донском инфекционном центре увеличился коечный фонд, а будущих срочников не станут призывать на двухлетнюю службу.

GTA по-ростовски

В СУ СК РФ по Ростовской области объявили о задержании искушенного угонщика, который смог похитить 10 автомобилей. Им оказался 15-летний мальчик, который сбежал из дома. 

В ведомстве рассказали, что в последнее время они стали получать сообщения об угоне машин, и полиция предположила, что это совершает один и тот же человек. 

Для поиска преступника пришлось создать специальные группы, которым как раз и удалось задержать ребенка из Красносулинского района. 

Фото: pxhere.com

Как выяснилось, подросток стоял на учете. Совсем недавно он ушел из дома и начал поиски открытых автомобилей, которые угонял. Если бензин заканчивался, или происходило ДТП — подросток просто бросал автомобиль и искал новый. Так он совершил серию из десяти угонов. 

Теперь в отношении дончанина возбудили дело. 

Готовь сани летом

В правительстве Ростовской области объявили, что Донской инфекционный центр увеличил свой коечный фонд для пациентов на 66,6%. Если раньше в инфекционном центре  было всего 180 коек, то сейчас их число увеличилось до 300. Также сообщается, что за год своей работы в центре помощь получили около трех тысяч дончан. 

Напомним, необходимость в строительстве центра возникла во время пандемии коронавируса, которая продолжалась больше двух лет. Для того чтобы обеспечить медучреждение самым современным оборудованием, власти выделили 10 миллиардов рублей. 

Без паники, служить все еще год

В Ростовской области опровергли сообщения об увеличении сроков срочной военной службы до двух лет. 

На днях в соцсетях распространилась информация о том, что срок службы призывников хотят увеличить вдвое, а информатором оказался военный комиссар Дмитровского городского округа.

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Однако уже в субботу, 17 декабря, стало известно, что для принятия таких решений необходимо не только обратиться в Госдуму, но также пройти обязательную процедуру рассмотрения этого решения. Сейчас же сообщается, что таких инициатив на рассмотрение не поступало, а глава МО РФ Сергей Шойгу и вовсе заявил, что не видит в подобных мерах никакой необходимости.  

Вместе с этим дончанам напомнили, что любая информация о мобилизации и срочной службе может поступать от начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, и военные комиссары не владеют необходимой информацией об изменениях, а потому слух о двухлетней службе был основан лишь на предположениях и домыслах сотрудника комиссариата. 

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