В правительстве Ростовской области объявили, что Донской инфекционный центр увеличил свой коечный фонд для пациентов на 66,6%. Если раньше в инфекционном центре было всего 180 коек, то сейчас их число увеличилось до 300. Также сообщается, что за год своей работы в центре помощь получили около трех тысяч дончан.