В СУ СК РФ по Ростовской области объявили о задержании искушенного угонщика, который смог похитить 10 автомобилей. Им оказался 15-летний мальчик, который сбежал из дома.
В ведомстве рассказали, что в последнее время они стали получать сообщения об угоне машин, и полиция предположила, что это совершает один и тот же человек.
Для поиска преступника пришлось создать специальные группы, которым как раз и удалось задержать ребенка из Красносулинского района.
Как выяснилось, подросток стоял на учете. Совсем недавно он ушел из дома и начал поиски открытых автомобилей, которые угонял. Если бензин заканчивался, или происходило ДТП — подросток просто бросал автомобиль и искал новый. Так он совершил серию из десяти угонов.
Теперь в отношении дончанина возбудили дело.
В правительстве Ростовской области объявили, что Донской инфекционный центр увеличил свой коечный фонд для пациентов на 66,6%. Если раньше в инфекционном центре было всего 180 коек, то сейчас их число увеличилось до 300. Также сообщается, что за год своей работы в центре помощь получили около трех тысяч дончан.
Напомним, необходимость в строительстве центра возникла во время пандемии коронавируса, которая продолжалась больше двух лет. Для того чтобы обеспечить медучреждение самым современным оборудованием, власти выделили 10 миллиардов рублей.
В Ростовской области опровергли сообщения об увеличении сроков срочной военной службы до двух лет.
На днях в соцсетях распространилась информация о том, что срок службы призывников хотят увеличить вдвое, а информатором оказался военный комиссар Дмитровского городского округа.
Однако уже в субботу, 17 декабря, стало известно, что для принятия таких решений необходимо не только обратиться в Госдуму, но также пройти обязательную процедуру рассмотрения этого решения. Сейчас же сообщается, что таких инициатив на рассмотрение не поступало, а глава МО РФ Сергей Шойгу и вовсе заявил, что не видит в подобных мерах никакой необходимости.
Вместе с этим дончанам напомнили, что любая информация о мобилизации и срочной службе может поступать от начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, и военные комиссары не владеют необходимой информацией об изменениях, а потому слух о двухлетней службе был основан лишь на предположениях и домыслах сотрудника комиссариата.