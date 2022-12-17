Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков объявил, что с понедельника, 19 декабря, в Ростовской области температура воздуха может упасть на 10-15 градусов.
В начале недели погодные изменения будут определяться антициклоном, который придет из субтропиков и принесет с собой дожди и мокрый снег.
Если на выходных погода в отдельных городах поднимется до +11 градусов, то уже в понедельник теплые воздушные массы покинут регион, что вызовет обильные осадки на севере Ростовской области.
В эти дни в Ростове дневные температуры не поднимутся выше +3 градусов, а вот ночью будут держаться заморозки до -8 градусов.