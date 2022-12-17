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В Ростовской области прогнозируют резкое похолодание на 15 градусов с 19 декабря

Сегодня, 17:19
Фото: 1MI
Люди ждут транспорт на морозе
В центре погоды «Фобос» сделали прогноз о сильных заморозках, которые ударят по Ростовской области и Югу России с 19 декабря, об этом сообщил портал «ТАСС».
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Погода

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков объявил, что с понедельника, 19 декабря, в Ростовской области температура воздуха может упасть на 10-15 градусов. 

В начале недели погодные изменения будут определяться антициклоном, который придет из субтропиков и принесет с собой дожди и мокрый снег.

В Ростове ожидаются заморозки до -10 градусов с ледяным ветром
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Если на выходных погода в отдельных городах поднимется до +11 градусов, то уже в понедельник теплые воздушные массы покинут регион, что вызовет обильные осадки на севере Ростовской области. 

В эти дни в Ростове дневные температуры не поднимутся выше +3 градусов, а вот ночью будут держаться заморозки до -8 градусов

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