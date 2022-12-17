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В Ростовской области зафиксировали более 250 человек, больных коронавирусом

Сегодня, 12:09
Фото: pxhere.com

С 12 декабря в Ростовской области коронавирусом заболели 254 человека

В Ростовской области сообщили о том, что коронавирус выявили у 254 дончан, сведения предоставил портал стопкоронавирус.рф.

В Ростовской области к субботе, 17 декабря, зафиксировали более 250 заболевших коронавирусом. Их них меньше всего заболевших регистрировали в начале недели — до 10 случаев в сутки, а в субботу диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился  54 дончан. Всего на неделе коронавирусом заболели 254 человека. 

В Ростовской области за сутки 53 человека заболели коронавирусом
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Кроме того, сообщается, что с понедельника, 12 декабря, по субботу, 17 декабря, госпитализировали 50 человек. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность от коронавируса в Ростовской области остается достаточно низкой в течение нескольких недель. Так с 19 ноября в Ростовской области от коронавируса погибли только три человека, которые не смогли оправиться от болезни. 

Ранее в Донском инфекционном центре количество коек увеличили в два раза.

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