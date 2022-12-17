В Ростовской области к субботе, 17 декабря, зафиксировали более 250 заболевших коронавирусом. Их них меньше всего заболевших регистрировали в начале недели — до 10 случаев в сутки, а в субботу диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился 54 дончан. Всего на неделе коронавирусом заболели 254 человека.
Кроме того, сообщается, что с понедельника, 12 декабря, по субботу, 17 декабря, госпитализировали 50 человек. Несмотря на высокие показатели заболеваемости, смертность от коронавируса в Ростовской области остается достаточно низкой в течение нескольких недель. Так с 19 ноября в Ростовской области от коронавируса погибли только три человека, которые не смогли оправиться от болезни.
Ранее в Донском инфекционном центре количество коек увеличили в два раза.