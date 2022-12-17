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В центре Ростова-на-Дону неизвестный ограбил офис микрозаймов днем 17 декабря

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестные совершил ограбление офиса микрозаймов на улице Ленина.

По информации Dоnday, в помещение зашел мужчина с пистолетом и стал угрожать сотрудникам. Он потребовал отдать ему деньги.

«После этого грабитель забрал сумму и скрылся. Сколько именно он украл, не раскрывается», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас идет розыск подозреваемого. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее в Ростове двух мужчин осудили за вооруженное ограбление магазина с монетами. 

До этого вооруженный грабитель в белых перчатках отобрал два миллиона у 85-летней ростовчанки. Тогда говорилось о начавшемся розыске преступника.

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