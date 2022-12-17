По информации Dоnday, в помещение зашел мужчина с пистолетом и стал угрожать сотрудникам. Он потребовал отдать ему деньги.
«После этого грабитель забрал сумму и скрылся. Сколько именно он украл, не раскрывается», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет розыск подозреваемого. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове двух мужчин осудили за вооруженное ограбление магазина с монетами.
До этого вооруженный грабитель в белых перчатках отобрал два миллиона у 85-летней ростовчанки. Тогда говорилось о начавшемся розыске преступника.