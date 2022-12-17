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В центре Ростова утром 17 декабря вспыхнул доходный дом картонного магната Гудермана

Сегодня, 16:15
Фото: Яндекс. Карты
Дом Гудермана. Осень 2021 года
В Ростове-на-Дону в переулке Соборном, 8 загорелся доходный дом картонно-коробочного магната Аарона Гудермана, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.

Ранним утром субботы, 17 декабря, в 04.08 мск спасатели получили сообщение о возгорании неэксплуатируемого дома в переулке Соборном, 8/15. Это здание является объектом культурного наследия, а сама достопримечательность носит имя «Доходный дом А. Г. Гудермана». 

Здание было построено в 1855 году, а его общая площадь составляет всего 639 квадратных метра. Пожар охватил 90 квадратных метров двухэтажного здания, более 20 пожарных и пяти единиц спецтехники тушили пожар в течение трех часов до полной ликвидации в 07.07 мск. 

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Само здание давно заброшено, а потому никто не пострадал. Строение находится в самом сердце Ростова в двух минутах ходьбы от ЖК «Адмирал» и Radisson Blu на набережной, а в 2021 году власти Ростова сообщали «Первому Ростовскому», что планируют отреставрировать заброшенное здание. Начало работ было запланировано на 2024 год.

Напомним, в начале декабре пожарные тушили объятый огнем дом купцов Парамоновых.

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