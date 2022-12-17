Само здание давно заброшено, а потому никто не пострадал. Строение находится в самом сердце Ростова в двух минутах ходьбы от ЖК «Адмирал» и Radisson Blu на набережной, а в 2021 году власти Ростова сообщали «Первому Ростовскому», что планируют отреставрировать заброшенное здание. Начало работ было запланировано на 2024 год.