Ранним утром субботы, 17 декабря, в 04.08 мск спасатели получили сообщение о возгорании неэксплуатируемого дома в переулке Соборном, 8/15. Это здание является объектом культурного наследия, а сама достопримечательность носит имя «Доходный дом А. Г. Гудермана».
Здание было построено в 1855 году, а его общая площадь составляет всего 639 квадратных метра. Пожар охватил 90 квадратных метров двухэтажного здания, более 20 пожарных и пяти единиц спецтехники тушили пожар в течение трех часов до полной ликвидации в 07.07 мск.
Само здание давно заброшено, а потому никто не пострадал. Строение находится в самом сердце Ростова в двух минутах ходьбы от ЖК «Адмирал» и Radisson Blu на набережной, а в 2021 году власти Ростова сообщали «Первому Ростовскому», что планируют отреставрировать заброшенное здание. Начало работ было запланировано на 2024 год.
Напомним, в начале декабре пожарные тушили объятый огнем дом купцов Парамоновых.