По информации Dоnday, военнослужащий погиб 28 ноября, оказавшись в окружении в зоне СВО. Издание пишет, что он родился в Тамбове и рос в детском доме.
«Резанов занимался рукопашным боем. Он отслужил в армии, после чего подписал контракт и перебрался в Ростов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что бойцу было 27 лет. Официальной информации о его гибели не поступало, она уточняется.
Ранее ростовского депутата Максима Геласа демобилизовали после трех месяцев участия в СВО. Подробный материал об этом читайте по ссылке.