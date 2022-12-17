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В зоне СВО погиб 27-летний житель из Ростова-на-Дону Резанов

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону Алексей Резанов, по информации СМИ, получил смертельное ранение во время участия в спецоперации.

По информации Dоnday, военнослужащий погиб 28 ноября, оказавшись в окружении в зоне СВО. Издание пишет, что он родился в Тамбове и рос в детском доме.

«Резанов занимался рукопашным боем. Он отслужил в армии, после чего подписал контракт и перебрался в Ростов», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что бойцу было 27 лет. Официальной информации о его гибели не поступало, она уточняется.

Ранее ростовского депутата Максима Геласа демобилизовали после трех месяцев участия в СВО. Подробный материал об этом читайте по ссылке.

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