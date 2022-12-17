Еще одним аргументом со стороны председателя совета ТОС-10 Юрия Дегтярев в пользу отмены действующего постановления стало то, что выхлопные газы от Западной хорды значительно ухудшат качество воздуха в жилых районах. Мужчина утверждает, что это негативно скажется на здоровье населения, в том числе, его собственных внуков, которые живут в этом же районе и обучаются в школе № 77.