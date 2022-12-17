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Ростовчане из Железнодорожного района выступили против строительства Западной хорды

Сегодня, 13:57
Фото: donland.ru
В Ростове жители Железнодорожного района назвали экологию одной из причин, почему следует изменить маршрут Западной хорды или вовсе отказаться от строительства.

В Ростовском областном суде прошло первое слушание коллективного иска ростовчан из Железнодорожного района, которые выступили против строительства Западной хорды по ЗЖМ через Кумженскую рощу. Ответчиками в деле выступают донское правительство, а заинтересованными лицами являются Минтранспорта и Минстрой Ростовской области с комитетом по охране ОКН, городским департаментом архитектуры и управлением благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону. 

Основным требованием истцов стала отмена постановления, которое утвердило проект планировки Западной хорды. 

Портал «Блокнот. Рocтов» сообщил, что первое заседание прошло в понедельник, 12 декабря. Во время него адвокат истцов Анастасия Бырда подвергла критике утверждение о том, что действующий проект размещения автодороги был наиболее ликвидным, поскольку строительство повлечет за собой снос домов собственников жилья на ЗЖМ. Бырда также напомнила, что ростовчане имеют право на хорошее состояние экологии в своем районе, которое непременно ухудшится в случае вырубки Кумженской рощи.

В ответ на это представители власти напомнили, что собираются провести компенсационную высадку деревьев в Мясниковском районе, что совсем не убедило ростовчан, заявивших, что постановление о высадке опубликовано не было, а, значит, не имеет юридической силы. 

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Еще одним аргументом со стороны председателя совета ТОС-10 Юрия Дегтярев в пользу отмены действующего постановления стало то, что выхлопные газы от Западной хорды значительно ухудшат качество воздуха в жилых районах. Мужчина утверждает, что это негативно скажется на здоровье населения, в том числе, его собственных внуков, которые живут в этом же районе и обучаются в школе № 77.

Однако вместе с отменой постановления ростовчане предложили властям альтернативу — проложить Западную хорду вдоль железной дороги, где давно отселили местных жителей, или за пределами города. 

Еще одним спорным вопросом стало размещение захоронений времен Великой Отечественной войны. Пока рассмотрение дела отложено до получения заключения от экспертов-архивистов, которые расскажут — есть ли в зоне потенциального строительства захоронения времен Великой Отечественной. 

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