Telegram-канал «Батайск Город» рассказал, что накануне в Батайске на территории Авиагородка прошли рейды, во время которых проверяли уличные точки торговли икрой. Во время рейда на одного из торговцев составили протокол.
Очевидцы сообщают, что мужчина продавал имитацию красной икры по 250 рублей за банку, предположительно, в банках находилась икра горбуши.
Однако настоящая икра осетровых этом году стоит как минимум по пять тысяч рублей за килограмм.
Жителей Ростовской области призвали быть осторожными и помнить, что маленькая стоимость деликатеса может свидетельствовать о том, что вам пытаются продать имитацию и фальсификат икры непонятного происхождения.
Ранее стало известно о существенном росте цен на икру к Новому 2023 году.