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Жителей Ростовской области предупредили о продаже поддельной икры на улицах

Сегодня, 13:05
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на улицах провели рейды по точкам незаконной торговли имитацией красной икры, об этом сообщили в соцсетях.

Telegram-канал «Батайск Город» рассказал, что накануне в Батайске на территории Авиагородка прошли рейды, во время которых проверяли уличные точки торговли икрой. Во время рейда на одного из торговцев составили протокол. 

Торговля икрой на улицах Батайска
Фото: t.me/batayskgorod

Очевидцы сообщают, что мужчина продавал имитацию красной икры по 250 рублей за банку, предположительно, в банках находилась икра горбуши. 

Однако настоящая икра осетровых  этом году стоит как минимум по пять тысяч рублей за килограмм. 

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Жителей Ростовской области призвали быть осторожными и помнить, что маленькая стоимость деликатеса может свидетельствовать о том, что вам пытаются продать имитацию и фальсификат икры непонятного происхождения.

Ранее стало известно о существенном росте цен на икру к Новому 2023 году. 

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Батайск#Цены на продукты#Незаконная торговля#Торговля фальсификатом
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