«90-е возвращаются, что ли?»: ростовчане гадают, кто и за что застрелил полицейского

Напомним, тело полицейского нашли на обочине дороги, там оно пролежало несколько дней. По предварительной информации, мужчину застрелили из нарезного оружия во время бытового конфликта.
Многих пользователей соцсети происшествие напугало.
«90-е возвращаются, что ли?.. Кошмар», — написал один из комментаторов.
"Причем тут 90-е.? Людей стреляли во все времена», — не согласился другой ростовчанин.
Другие высказали свои догадки о причинах происшествия.
«Ну, по-любому, из мести», — предположил один из пользователей.