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«90-е возвращаются, что ли?»: ростовчане гадают, кто и за что застрелил полицейского

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Жители Ростовской области пытаются выяснить, кто застрелил 29-летнего участкового полиции в станице Тацинской, обсуждения развернулись в соцсети.

Напомним, тело полицейского нашли на обочине дороги, там оно пролежало несколько дней. По предварительной информации, мужчину застрелили из нарезного оружия во время бытового конфликта.

Многих пользователей соцсети происшествие напугало.

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«90-е возвращаются, что ли?.. Кошмар», — написал один из комментаторов.

"Причем тут 90-е.? Людей стреляли во все времена», — не согласился другой ростовчанин.

Другие высказали свои догадки о причинах происшествия.

«Ну, по-любому, из мести», — предположил один из пользователей.

 

 

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