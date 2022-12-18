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Два дня пролежал у обочины труп полицейского в Ростовской области

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
В Тацинском районе Ростовской области застрелили мужчину, говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В Ростовской области области на обочине дороги между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливским обнаружен труп 29-летнего мужчины. Им оказался бывший участковый полицейский.

В Ростовской области нашли тело участкового полиции
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По информации 161.ру, тело пролежало у дороги два дня. Убит экс-страж правопорядка был из нарезного оружия. Убийца стрелял в упор.

Следователи подозревают в убийстве знакомого участкового, с которым у погибшего был конфликт.

Напомним, Следственный комитет России по Ростовской области уже подтвердил обнаружение тела на обочине в Тацинском районе. Возбуждено два уголовных дела: об убийстве и незаконном хранении оружия.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Происшествие#Преступность
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