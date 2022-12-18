В Ростовской области области на обочине дороги между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливским обнаружен труп 29-летнего мужчины. Им оказался бывший участковый полицейский.
По информации 161.ру, тело пролежало у дороги два дня. Убит экс-страж правопорядка был из нарезного оружия. Убийца стрелял в упор.
Следователи подозревают в убийстве знакомого участкового, с которым у погибшего был конфликт.
Напомним, Следственный комитет России по Ростовской области уже подтвердил обнаружение тела на обочине в Тацинском районе. Возбуждено два уголовных дела: об убийстве и незаконном хранении оружия.