Как рассказал главный санитарный врач региона в интервью «Вести-Дон», прививочную кампанию проводят тогда, когда эпидемии нет. В Ростовской же области значительно превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, при этом число заболевших ежедневно увеличивается. При обследовании заболевших у 56% выявляют грипп.
Для профилактики гриппа Евгений Ковалев порекомендовал ростовчанам носить маски в общетсвенных местах, вести здоровый образ жизни и чаще проветривать помещения.
Ранее работодателям в Ростовской области запретили лишать премии работников без прививок от коронавируса.