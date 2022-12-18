Как рассказал главный санитарный врач региона в интервью «Вести-Дон», прививочную кампанию проводят тогда, когда эпидемии нет. В Ростовской же области значительно превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, при этом число заболевших ежедневно увеличивается. При обследовании заболевших у 56% выявляют грипп.