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Главный санврач Ростовской области сообщил об остановке вакцинации от гриппа

Сегодня, 05:52
Фото: 1MI
В Ростовской области с 12 декабря невозможно сделать прививку от гриппа, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Как рассказал главный санитарный врач региона в интервью «Вести-Дон», прививочную кампанию проводят тогда, когда эпидемии нет. В Ростовской же области значительно превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, при этом число заболевших ежедневно увеличивается. При обследовании заболевших у 56% выявляют грипп.

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Для профилактики гриппа Евгений Ковалев порекомендовал ростовчанам носить маски в общетсвенных местах, вести здоровый образ жизни и чаще проветривать помещения.

Ранее работодателям в Ростовской области запретили лишать премии работников без прививок от коронавируса.

 

 

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