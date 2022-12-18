На трассе «Ростов — Таганрог» большегруз со стройматериалами развалился прямо на ходу. Очевидцы сообщают, что у фуры разрушился прицеп, с него слетели стропы, удерживающие деревянные доски. В ту же секунду стройматериалы полетели на дорогу, перекрыв ее для движения автомобилистов. Для расчистки полотна пришлось ждать рабочих.