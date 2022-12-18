rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Грузовик со стройматериалами развалился прямо во время движения под Таганрогом

Сегодня, 16:20
Фото: Социальные сети
В Ростовской области фура со строительными материалами развалилась во время движения по трассе «Ростов-Таганрог», сообщают в соцсетях.

На трассе «Ростов — Таганрог» большегруз со стройматериалами развалился прямо на ходу. Очевидцы сообщают, что у фуры разрушился прицеп, с него слетели стропы, удерживающие деревянные доски. В ту же секунду стройматериалы полетели на дорогу, перекрыв ее для движения автомобилистов. Для расчистки полотна пришлось ждать рабочих.

Очевидцы дорожного происшествия раскритиковали водителя фуры. Они напомнили, что древесину можно перевозить только в специальных лесовозах, прицеп же для этой цели не подойдет.

Оторвавшаяся от фуры ось чуть не убила водителя встречной машины в Ростовской области
Узнать подробнее

Официальных комментариев о случившемся от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Фура протаранила легковой автомобиль на Северном обходе Ростова 3 ноябряОгромную пробку создала фура со щебнем, перевернувшаяся на М-4 «Дон» под РостовомНа трассе М-4 «Дон» тройном ДТП с фурами пострадал трехлетний ребенок
#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Дтп#Дорога
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пускают салюты и ждут пришествия Екатерины Великой
Сегодня, 13:53
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 16:03
Военному госпиталю в Ростове понадобились доноры крови
Сегодня, 12:35
Политолог предупредил о потенциальной агрессии Киева в отношении Ростовской области
Сегодня, 11:51
Густой туман окутал Ростов днем 18 декабря
Сегодня, 10:37
Папиросы «Дядя Костя» и секретные роды: что рекламировали в дореволюционном Ростове
Сегодня, 14:05