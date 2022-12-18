На трассе «Ростов — Таганрог» большегруз со стройматериалами развалился прямо на ходу. Очевидцы сообщают, что у фуры разрушился прицеп, с него слетели стропы, удерживающие деревянные доски. В ту же секунду стройматериалы полетели на дорогу, перекрыв ее для движения автомобилистов. Для расчистки полотна пришлось ждать рабочих.
Очевидцы дорожного происшествия раскритиковали водителя фуры. Они напомнили, что древесину можно перевозить только в специальных лесовозах, прицеп же для этой цели не подойдет.
Официальных комментариев о случившемся от ГИБДД России по Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
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