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На окраине Волгодонска нашли мертвого мужчину с переломанными ребрами

Сегодня, 17:31
Фото: 1MI
В Волгодонске Ростовской области мертвым найден местный житель, сообщают СМИ.

В лесополосе недалеко от Волгодонска местные жители нашли труп мужчины. На теле погибшего видны признаки насильственной смерти. У него переломаны ребра, многочисленные синяки и ссадины, уточняет «Блoкнот. Волгoдонск».

Личность убитого еще устанавливается. На вид ему порядка 40 лет. На мужчине не было верхней одежды и обуви, только домашняя одежда.

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Официальных подробностей о происшествии от правоохранительных органов в Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.

Накануне в Ростовской области нашли труп 29-летнего экс-полицейского. Его застрелили из нарезного оружия.

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