В лесополосе недалеко от Волгодонска местные жители нашли труп мужчины. На теле погибшего видны признаки насильственной смерти. У него переломаны ребра, многочисленные синяки и ссадины, уточняет «Блoкнот. Волгoдонск».
Личность убитого еще устанавливается. На вид ему порядка 40 лет. На мужчине не было верхней одежды и обуви, только домашняя одежда.
Официальных подробностей о происшествии от правоохранительных органов в Ростовской области пока не поступало. Информация уточняется.
Накануне в Ростовской области нашли труп 29-летнего экс-полицейского. Его застрелили из нарезного оружия.