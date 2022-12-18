В ростовских дореволюционных газетах вы можете прочитать о том, что санаторий доктора Рындзюна в Ростове (водолечебница и светолечебница, как еще называли этот санаторий) располагается на улице Никольской, 94. Указано, что санаторий основан в 1895 году. И даже напечатан телефон: 5-40. Это было круто, как сейчас бы сказали. Ведь у санатория был свой телефон. Сообщалось также, что в санатории есть павильон для солнечных ванн, помещения для водолечения и светолечения. Лечили больных красным и синим светом. Были популярны, кстати, воздушные и солнечные ванны, как тогда говорили. Считалось, что многие болезни вызваны неправильной одеждой, а также имеют в своей основе комплексы, навязанные пуританской моралью. А солнечные ванны и воздух обладают лечебными свойствами.