Что только не рекламировали, каких только товаров не предлагала ростовцам реклама тех лет.
Особо выделил бы медицинскую рекламу. Поражает обилие «чудодейственных» препаратов и новейших методов лечения всевозможных недугов. Впрочем, как и сейчас. В те годы в ростовской прессе широко рекламировались лекарства от срамных (венерических), кожных и нервных болезней, от ревматизма. Пользовались популярностью физиотерапия, водолечение. Применялись новые технологии того времени − электролечение, магнитотерапия.
В ростовских дореволюционных газетах вы можете прочитать о том, что санаторий доктора Рындзюна в Ростове (водолечебница и светолечебница, как еще называли этот санаторий) располагается на улице Никольской, 94. Указано, что санаторий основан в 1895 году. И даже напечатан телефон: 5-40. Это было круто, как сейчас бы сказали. Ведь у санатория был свой телефон. Сообщалось также, что в санатории есть павильон для солнечных ванн, помещения для водолечения и светолечения. Лечили больных красным и синим светом. Были популярны, кстати, воздушные и солнечные ванны, как тогда говорили. Считалось, что многие болезни вызваны неправильной одеждой, а также имеют в своей основе комплексы, навязанные пуританской моралью. А солнечные ванны и воздух обладают лечебными свойствами.
В Ростове была также известна физиотерапевтическая лечебница Страшунского. В рекламе указан и адрес ее: улица Дмитриевская, 72. Между Соборным переулком и Таганрогским проспектом.
А вы знаете, что были женские физиотерапевтические лечебницы? Были популярны и такие, дабы дамы без мужчин в своем приятном обществе могли расслабиться. Например, доктор Николай Григорьевич Гаврилов приглашал всех дам в свой кабинет, который располагался на улице Большой Садовой, 142. К услугам милых дам были электролечебные процедуры.
Много интересного можно прочесть в газетах тех лет. Например, господин Трапезонцев рекомендовал дамам покупать только его восковое мыло. Акушерка Чеканова предлагала рожать именно в ее родильном приюте, как тогда говорили.
Интересно, что акушерка Чеканова приглашала в свой приют всех − «секретных и несекретных беременных и рожениц». То есть, другими словами, у Чекановой можно было родить анонимно. А значит, именно у этой акушерки рожали незаконнорожденных детей. Кстати, таких детей, детей порочной любви и греха, в Российской империи было немало.
Особо меня впечатлила реклама «эссенции Кольбера». Эта чудо-эссенция избавляла, по данным рекламы, «от прилипчивых болезней, против нечистоты крови и болезней кожи». Эссенция Кольбера − это «самое верное, очищающее кровь, растительное средство».
Удивительно, но наряду с медицинской рекламой в дореволюционном Ростове была распространена реклама папирос и спиртного − рекламировались вина отечественного производства и зарубежного.
В частности, в нашем городе рекламировали папиросы «Дядя Костя». Почему так назывались папиросы? Дядя Костя − это популярный в те годы артист Константин Александрович Варламов, или дядя Костя, как тогда его любовно величали.
Служил дядя Костя в Санкт-Петербурге, но был любим и почитаем во всей Российской империи. Константин Александрович был полным, я бы даже сказал, очень толстым. Но судя по всему, дядя Костя был человеком как очень талантливым, так и очень добрым. И свою любовь почитатели таланта Варламова решили выразить таким образом − назвать популярную марку папирос его именем. Тогда еще не знали, как пагубно курение. Хотя и в те годы врачи не рекомендовали своим пациентам табак.
В нашем городе было распространено и виноделие, а значит и реклама вина. Кстати, нахичеванские купцы преуспели в этом бизнесе. Они не только успешно занимались виноделием, но и конкурировали друг с другом и даже конфликтовали. Эта конкурентная борьба находила свое отражение в газетах. В частности, газета «Донская пчела» рассказывала своим читателям о том, как делили рынки сбыта нахичеванские виноделы Аджемовы и Айвазов.
Например, фирма Аджемова в 1890 году сообщала читателям «Донской пчелы», что она присутствует на рынке с 1853 года. Были опубликованы адреса магазинов в Ростове и Нахичевани. В Ростове торговый дом Аджемова располагался в переулке Николаевском (угол Темерницкой улицы, в собственном доме), а в Нахичевани в доме Мелконова на ул. Бульварной, также по 1-й Соборной улице в доме братьев Поповых и по 2-й Георгиевской улице в доме И. Аджемовой.
Сообщалось также, что фирма Н.Н. Аджемова торгует русскими и иностранными винами, винами собственного производства, а также крымскими, кавказскими и бессарабскими. Бессарабские вина сегодня называются молдавскими.
В свою очередь Е. С. Айвазов в рекламе, опубликованной в «Донской пчеле», писал, что также занимается торговлей разными винами, в том числе и винами собственного производства. Его главный винный магазин располагался в Ростове, на Московской улице, в доме Балиева. Айвазов также публиковал адреса других своих магазинов и винных складов.
Аджемовы и Айвазов не только постоянно конкурировали между собой, но и спорили, кому по праву принадлежит пальма первенства. Причем, судя по публикациям тех лет, Аджемовы и Айвазовы были еще и родственниками, делившими между собой винодельный бизнес.
В Ростове были популярны цветочные магазины. Соответственно, была распространена и их реклама. Как пишет ростовский краевед Оксана Мордовина в работе «Мода на цветы. Торговый дом Рамм в Ростове», обычай дарить цветы в высшем обществе, считается, появился в России благодаря императрице Екатерине Великой, которая взяла пример с европейской аристократии.
Торговый дом Рамм ежегодно издавал подробные каталоги семян цветочных культур, деревьев и кустарников. Рассаду и саженцы поставляли даже к императорскому двору, за что торговый дом получил звание поставщика Двора Его Императорского Величества.
Главная контора, склады семян и садоводство фирмы располагались в переулке Ткачевском, 48. Оба здания по этому адресу чудом уцелели и в наши дни (два здания слева от ЗАГСа в пер. Университетском). На боковом фасаде одного из них еще можно было до покраски увидеть следы от букв рекламы РАММ.
Георгий Багдыков