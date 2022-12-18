Резкое похолодание придет в Ростовскую область в начале следующей недели. Температура воздуха днем опустится до нуля градусов, ночью же похолодает до -7. Скорость ветра составит в среднем от 12 до 14 метров в секунду. Также на дорогах возможен гололед. Вместе с тем значительных осадков в виде дождя и снега в регионе не ожидается.
Погодная обстановка изменится только к выходным. 24 и 25 декабря прогнозируются сильные дожди. Вместе с тем в эти дни ожидается кратковременное потепление днем до +6 градусов, а ночью — до +2.
Ранее густой туман окутал Ростов днем 18 декабря.