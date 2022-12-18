rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Резкое похолодание придет в Ростовскую область с 19 декабря

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Сильный ветер, гололед и мороз прогнозируется в Ростовской области на следующей недели, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

Резкое похолодание придет в Ростовскую область в начале следующей недели. Температура воздуха днем опустится до нуля градусов, ночью же похолодает до -7. Скорость ветра составит в среднем от 12 до 14 метров в секунду. Также на дорогах возможен гололед. Вместе с тем значительных осадков в виде дождя и снега в регионе не ожидается.

Синоптик рассказала, какая погода будет в Ростовской области в декабре 2022 года
Узнать подробнее

Погодная обстановка изменится только к выходным. 24 и 25 декабря прогнозируются сильные дожди. Вместе с тем в эти дни ожидается кратковременное потепление днем до +6 градусов, а ночью — до +2.

Ранее густой туман окутал Ростов днем 18 декабря.

Читайте также:
Дождливую и теплую для зимы погоду пообещали ростовчанам на выходных с 17 декабряУ природы есть плохая погода: аграрии Ростовской области сообщили о 20 млн убытковГустой туман окутал Ростов днем 18 декабря
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Погода#Прогноз погоды#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области пускают салюты и ждут пришествия Екатерины Великой
Сегодня, 13:53
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 16:03
Военному госпиталю в Ростове понадобились доноры крови
Сегодня, 12:35
Политолог предупредил о потенциальной агрессии Киева в отношении Ростовской области
Сегодня, 11:51
Густой туман окутал Ростов днем 18 декабря
Сегодня, 10:37
Папиросы «Дядя Костя» и секретные роды: что рекламировали в дореволюционном Ростове
Сегодня, 14:05