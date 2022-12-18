Как написал Бородай на своем официальном сайте, в начале специальной военной операции возникли проблемы с беспилотниками, которые закупили российские предприниматели для отправки в зону военных действий.
По словам депутата, российские миллиардеры покупали беспилотники в восточных странах, но не могли их ввезти в страну из-за запрета таможни. Беспилотники являются товаром двойного назначения и таможня не пропускает их на границе даже в том случае, когда владельцы груза говорят, что они предназначены для отправки в зону СВО.
«Бюрократия мешает российскому обществу, которое, несмотря на разобщенность, сплотилось, и помогает бойцам», — считает депутат.
Ранее Александр Бородай рассказал, кому противостоит Россия.