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Ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай в очередной раз раскритиковал российскую таможню, которая, по его мнению, мешает работе волонтеров.

Как написал Бородай на своем официальном сайте, в начале специальной военной операции возникли проблемы с беспилотниками, которые закупили российские предприниматели для отправки в зону военных действий.

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По словам депутата, российские миллиардеры покупали беспилотники в восточных странах, но не могли их ввезти в страну из-за запрета таможни. Беспилотники являются товаром двойного назначения и таможня не пропускает их на границе даже в том случае, когда владельцы груза говорят, что они предназначены для отправки в зону СВО.

«Бюрократия мешает российскому обществу, которое, несмотря на разобщенность, сплотилось, и помогает бойцам», — считает депутат.

Ранее Александр Бородай рассказал, кому противостоит Россия.

 

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