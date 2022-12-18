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Стали известны подробности убийства бывшего участкового в Ростовской области

Сегодня, 13:45
Фото: 1MI
В Тацинском районе на обочине дороги обнаружили труп 29-летнего мужчины, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Ростовской области между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливским обнаружен труп 29-летнего мужчины. Он лежал прямо на обочине дороги. Убитым оказался бывший участковый полицейский, не так давно покинувший службу.

Источник сообщил 161.ру, что тело мужчины пролежало у дороги два дня. Убийство совершили  из нарезного оружия. Преступник стрелял в жертву в упор.

Подозреваемым по делу проходит знакомый убитого, с которым у полицейского был конфликт.

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Других официальных подробностей о деле пока не поступало. Расследование продолжается.

Ранее ростовчане высказали свои гипотезы о том, кто и за что убил бывшего участкового.

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#Алина Заярная#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Происшествие#Преступность
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