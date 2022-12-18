Источник сообщил 161.ру, что тело мужчины пролежало у дороги два дня. Убийство совершили из нарезного оружия. Преступник стрелял в жертву в упор.

Подозреваемым по делу проходит знакомый убитого, с которым у полицейского был конфликт.