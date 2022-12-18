В Ростовской области между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливским обнаружен труп 29-летнего мужчины. Он лежал прямо на обочине дороги. Убитым оказался бывший участковый полицейский, не так давно покинувший службу.
Источник сообщил 161.ру, что тело мужчины пролежало у дороги два дня. Убийство совершили из нарезного оружия. Преступник стрелял в жертву в упор.
Подозреваемым по делу проходит знакомый убитого, с которым у полицейского был конфликт.
Других официальных подробностей о деле пока не поступало. Расследование продолжается.
Ранее ростовчане высказали свои гипотезы о том, кто и за что убил бывшего участкового.