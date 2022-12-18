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В Ростове у Infiniti Q50 после столкновения с автобусом оторвало колесо

Сегодня, 10:49
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону утром в воскресенье 18 декабря столкнулись Infiniti Q50 и автобус № 44, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел возле остановки «Площадь Труженников», иномарка врезалась в автобус, от удара у Infiniti оторвало переднеее правое колесо.

По сообщениям очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина, а в салоне был ребенок.

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«Видимо, неудачно выехала на проспект, хотела перестроиться, но не успела и влетела в автобус. Автобус почти не пострадал», — сказано в сообщении.

Ранее в Волгодонском районе  УАЗ влетел в тепловоз. Инцидент произошел на железнодорожном переезде, никто из водителей не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

 

 

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