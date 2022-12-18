В Ростове у Infiniti Q50 после столкновения с автобусом оторвало колесо

Инцидент произошел возле остановки «Площадь Труженников», иномарка врезалась в автобус, от удара у Infiniti оторвало переднеее правое колесо.
По сообщениям очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина, а в салоне был ребенок.
«Видимо, неудачно выехала на проспект, хотела перестроиться, но не успела и влетела в автобус. Автобус почти не пострадал», — сказано в сообщении.
Ранее в Волгодонском районе УАЗ влетел в тепловоз. Инцидент произошел на железнодорожном переезде, никто из водителей не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.