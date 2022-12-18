По сообщению Телеграм-канала «Опросы и замеры», школьница опубликовала свой опрос в соцсети «ВКонтакте» и в нем успели принять участие около 15 учеников.
При этом пользователи соцсети писали, что школа находится в ужасном состоянии, а ремонт в ней не делали со времен СССР.
По информации канала, на следующий день после опубликования опроса девочке позвонила классный руководитель. Учительница потребовала удалить опрос и пригрозила «отдельным разговором». Кроме того, классный руководитель попросила школьницу «не лезть ни в политику, ни в школу».
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