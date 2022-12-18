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В Ростове ученицу гимназии заставили удалить соцопрос о ремонте школы

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ученицу гимназии № 19 заставили удалить соцопрос, в котором она интересовалась, нужно ли делать ремонт в их школе, информация появилась в соцсети.

По сообщению Телеграм-канала «Опросы и замеры», школьница опубликовала свой опрос в соцсети «ВКонтакте» и в нем успели принять участие около 15 учеников.

При этом пользователи соцсети писали, что школа находится в ужасном состоянии, а ремонт в ней не делали со времен СССР.

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По информации канала, на следующий день после опубликования опроса девочке позвонила классный руководитель. Учительница потребовала удалить опрос и пригрозила «отдельным разговором». Кроме того, классный руководитель попросила школьницу «не лезть ни в политику, ни в школу».

Ранее в Ростове назвали школы, рядом с которыми детям опасно переходить дорогу.

 

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