В Ростовской области нашли тело участкового полиции

Как пишет издание Rostov.ru, тело полицейского пролежало на обочине несколько дней. По имеющейся информации, 29-летнего мужчину застрелили из нарезного оружия. По предварительной версии, убийство произошло во время бытового конфликта.
Как сообщил источник, погибший уже не работал в полиции, он уволился некоторое время назад.
Официальной информации о происшествии нет, обстоятельства выяснятся.
Ранее рядом с хутором Крутинского Ростовской области грибник нашел скелет в маскировочном халате и ботинках. По предварительной информации, тело пролежало в лесу полгода — год.