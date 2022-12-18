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В Ростовской области нашли тело участкового полиции

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
В станице Тацинской 17 декабря на обочине одной из дорог нашли мертвым участкового полиции, сообщил источник.

Как пишет издание Rostov.ru, тело полицейского пролежало на обочине несколько дней. По имеющейся информации, 29-летнего мужчину застрелили из нарезного оружия. По предварительной версии, убийство произошло во время бытового конфликта.

Как сообщил источник, погибший уже не работал в полиции, он уволился некоторое время назад.

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Официальной информации о происшествии нет, обстоятельства выяснятся.

Ранее рядом с хутором Крутинского Ростовской области грибник нашел скелет в маскировочном халате и ботинках. По предварительной информации, тело пролежало в лесу полгода — год.

 

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