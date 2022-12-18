В Ростовской области сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Инцидент произошел в 14.30 мск 17 декабря на улице Машиностроителей в районе дома №7 А. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя недалеко находился пешеходный переход.
Водитель 1996 года рождения не успел затормозить и сбил пешехода.
Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу и госпитализировали.
По факту происшествия начали проверку.
За несколько дней до этого в Ростове Land Rover Discovery сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший умер до приезда скорой помощи.