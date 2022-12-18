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В Ростовской области сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Сегодня, 06:29
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске днем в субботу 17 декабря водитель Lada Priora сбил мужчину 1972 года рождения, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 14.30 мск 17 декабря на улице Машиностроителей в районе дома №7 А. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, хотя недалеко находился пешеходный переход. 

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Водитель 1996 года рождения не успел затормозить и сбил пешехода.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу и госпитализировали.

По факту происшествия начали проверку.

За несколько дней до этого в Ростове Land Rover Discovery сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавший умер до приезда скорой помощи.

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