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В Ростовской области умер атаман Донецкого округа Виктор Авилов

Сегодня, 09:43
Фото: ВКонтакте Донецкий каZачий округ "СКВРиZ"
В Ростовской области 17 декбабря умер Донецкого казачьего округа Виктор Авилов, сообщили в региональном отделении Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья.

О причине смерти атамана не сообщается, умер Авилов в субботу 17 декабря.

«От имени всех казаков Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

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Должность атамана Донецкого казачьего округа РРО СКВРиЗ Виктор Авилов занимал в последние шесть лет.

Ранее в Ростовской области умер депутат регионального Законодательного собрания от ЛДПР Виктор Тарасенко. О причине смерти депутата информации нет, известно, что он умер на 73-м году жизни,

 

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