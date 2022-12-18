В Ростовской области умер атаман Донецкого округа Виктор Авилов

О причине смерти атамана не сообщается, умер Авилов в субботу 17 декабря.
«От имени всех казаков Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
Должность атамана Донецкого казачьего округа РРО СКВРиЗ Виктор Авилов занимал в последние шесть лет.
Ранее в Ростовской области умер депутат регионального Законодательного собрания от ЛДПР Виктор Тарасенко. О причине смерти депутата информации нет, известно, что он умер на 73-м году жизни,