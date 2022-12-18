rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области возбудили дело по факту убийства полицейского

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
В Танцинском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти 29-летнего мужчины, тело которого нашли на обочине дороги, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, по информации источников, погибший был участковым полиции, из органов он уволился некоторое время назад.

Как сообщили в областном следственном управлении, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на обочине автодороги между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливский в Тацинском районе.

«90-е возвращаются, что ли?»: ростовчане гадают, кто и за что застрелил полицейского
Узнать подробнее

По факту преступления возбудили уголовное дело по статьям за убийство и незаконное приобретение и хранение оружия.

Более подробной информации пока нет, по сообщению информированных источников. мужчину застрелили во время бытового конфликта.

 

Читайте также:
В Ростове неизвестный застрелил продавца овощей на Северном 18 октябряВ центре Азова застрелили высокопоставленного налоговика, вернувшегося с тренировкиВ Ростовской области мужчина зарезал бывшую жену и застрелил ее приятеля 7 января
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники
Сегодня, 07:17
Василий Голубев попросил Путина взять под государственный контроль экспорт зерна
Сегодня, 07:56
В Ростове ученицу гимназии заставили удалить соцопрос о ремонте школы
Сегодня, 08:16
В Ростове ТЦ «Горизонт» отсудил у застройщика ЖК 5,9 миллиона рублей
Вчера, 16:54
Главный санврач Ростовской области сообщил об остановке вакцинации от гриппа
Сегодня, 05:52
Жители Ростовской области в самую длинную ночь года увидят звездопад Урсиды
Сегодня, 06:51