В Ростовской области возбудили дело по факту убийства полицейского

Напомним, по информации источников, погибший был участковым полиции, из органов он уволился некоторое время назад.
Как сообщили в областном следственном управлении, тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на обочине автодороги между станицей Милютинской и хутором Верхнеобливский в Тацинском районе.
По факту преступления возбудили уголовное дело по статьям за убийство и незаконное приобретение и хранение оружия.
Более подробной информации пока нет, по сообщению информированных источников. мужчину застрелили во время бытового конфликта.