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В Таганроге прокуратура добилась ликвидации свалки рядом с Мариупольском шоссе

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Власти Таганрога только после вмешательства прокуратуры решили убрать свалку рядом с Мариупольским шоссе, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Ростовская природоохранная прокуратура проверила соблюдение закона об отходах в регионе. Дело в том, что на Мариупольском шоссе в Таганроге обнаружилась несанкционированная свалка мусора. Ее площадь составляла 17 тысяч квадратных метров. Тем временем чиновники таганрогской администрации никак не пытались ее ликвидировать.

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Тогда прокуратура обратилась в суд с иском обязать мэрию убрать незаконную свалку. Иск был удовлетворен. Теперь власти Таганрога вынуждены все-таки заняться ликвидацией мусорного очага.

Ранее огромную свалку мусора обнаружили на Военведе в Ростове.

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#Прокуратура#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Суд#Экология#Природа
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