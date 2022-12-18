Ростовская природоохранная прокуратура проверила соблюдение закона об отходах в регионе. Дело в том, что на Мариупольском шоссе в Таганроге обнаружилась несанкционированная свалка мусора. Ее площадь составляла 17 тысяч квадратных метров. Тем временем чиновники таганрогской администрации никак не пытались ее ликвидировать.