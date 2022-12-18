Ростовскому военному госпиталю нужны доноры крови. Всех желающих призывают обратиться в медучреждение по адресу улицы Мыльникова, 7/7. Доноров там ждут с понедельника по четверг с 08.00 мск до 12.00 мск.
Исполнительный директор АНО «Южный регистр доноров костного мозга» Роман Поликарпов рассказал газете «Молот» об акциях, популяризирующих сдачу крови. Так, накануне в субботу в Ростовской областной станции переливания крови прошла донорская суббота. Сдать кровь и помочь спасти жизни пришли 112 человек. Подобные мероприятия регулярно проводятся в Ростове, Таганроге, Шахтах и других городах региона.
Ранее в Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО.