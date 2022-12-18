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Военному госпиталю в Ростове понадобились доноры крови

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI
Доноров призывают сдать кровь для помощи Ростовскому военному госпиталю, сообщают СМИ.

Ростовскому военному госпиталю нужны доноры крови. Всех желающих призывают обратиться в медучреждение по адресу улицы Мыльникова, 7/7. Доноров там ждут с понедельника по четверг с 08.00 мск до 12.00 мск.

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Исполнительный директор АНО «Южный регистр доноров костного мозга» Роман Поликарпов рассказал газете «Молот» об акциях, популяризирующих сдачу крови. Так, накануне в субботу в Ростовской областной станции переливания крови прошла донорская суббота. Сдать кровь и помочь спасти жизни пришли 112 человек. Подобные мероприятия регулярно проводятся в Ростове, Таганроге, Шахтах и других городах региона.

Ранее в Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО.

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