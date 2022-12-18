Исполнительный директор АНО «Южный регистр доноров костного мозга» Роман Поликарпов рассказал газете «Молот» об акциях, популяризирующих сдачу крови. Так, накануне в субботу в Ростовской областной станции переливания крови прошла донорская суббота. Сдать кровь и помочь спасти жизни пришли 112 человек. Подобные мероприятия регулярно проводятся в Ростове, Таганроге, Шахтах и других городах региона.