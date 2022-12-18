В Ростове 18 декабря огромный кусок от балкона упал на ступени магазина с приколами. Инцидент произошел в центре города на Буденновском проспекте. К счастью, никто не пострадал. Однако официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.
В соцсетях ростовчане иронично отнеслись к ситуации и высмеяли место падения куска балкона рядом с магазином приколов. «Вот это прикол», «Граждане! Без паники — это „прикол“», «Откололось и прикололось», — пишут комментаторы в соцсетях.
Некоторые ростовчане восприняли ситуацию серьезно и критикуют капитальные ремонт зданий в центре Ростова. «А где же капитальный ремонт? Где деньги, якобы потраченные на него?».
Ранее фрагмент балкона обвалился на Пушкинской в Ростове.