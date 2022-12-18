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«Вот это прикол»: в Ростове на входе в магазин обвалился кусок балкона

Сегодня, 15:54
Фото: Социальные сети

В центре Ростова на входе в магазин с приколами обрушился огромный кусок балкона

Внушительный фрагмент балкона рухнул в Ростове перед входом в магазин подарков с приколами, сообщили в соцсетях.

В Ростове 18 декабря огромный кусок от балкона упал на ступени магазина с приколами. Инцидент произошел в центре города на Буденновском проспекте. К счастью, никто не пострадал. Однако официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.

В соцсетях ростовчане иронично отнеслись к ситуации и высмеяли место падения куска балкона рядом с магазином приколов. «Вот это прикол», «Граждане! Без паники — это „прикол“», «Откололось и прикололось», — пишут комментаторы в соцсетях.

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Некоторые ростовчане восприняли ситуацию серьезно и критикуют капитальные ремонт зданий в центре Ростова. «А где же капитальный ремонт?  Где деньги, якобы потраченные на него?».

Ранее фрагмент балкона обвалился на Пушкинской в Ростове.

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