Житель Ростовской области угнал с мойки автомобиль и попал на нем в аварию

Владелец автомобиля ненадолго вышел из машины, оставив ее незапертой и с ключами в замке зажигания возле мойки. В это время мимо шел местный житель и, заметив в замке ключи, угнал автомобиль. По пути он не справился с управлением и съехал с проезжей части.
Автомобиль быстро нашли, угонщика задержали. Оказалось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством и незаконное хранение наркотиков.
По факту происшествия возбудили уголовное дело, в настоящее время решают вопрос с мерой пресечения.
Ранее в Ростовской области сбежавший из дома школьник угнал 10 автомобилей.