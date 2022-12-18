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Житель Ростовской области угнал с мойки автомобиль и попал на нем в аварию

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
В Зерноградском районе ранее судимый 26-летний мужчина угнал от автомойки ВАЗ 2115, но не справился с управлением и съехал в кювет. сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Владелец автомобиля ненадолго вышел из машины, оставив ее незапертой и с ключами в замке зажигания возле мойки. В это время мимо шел местный житель и, заметив в замке ключи, угнал автомобиль. По пути он не справился с управлением и съехал с проезжей части.

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Автомобиль быстро нашли, угонщика задержали. Оказалось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за  угрозу убийством и незаконное хранение наркотиков.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, в настоящее время решают вопрос с мерой пресечения.

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