Житель Ростовской области угнал с мойки автомобиль и попал на нем в аварию

Владелец автомобиля ненадолго вышел из машины, оставив ее незапертой и с ключами в замке зажигания возле мойки. В это время мимо шел местный житель и, заметив в замке ключи, угнал автомобиль. По пути он не справился с управлением и съехал с проезжей части.