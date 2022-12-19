Альфа-Банк предлагает встретить Новый год с размахом и не влезть в долги

Чтобы оформить карту, не нужно много документов. Не придется и посещать многочисленные отделения банка. Условия простые: наличие российского паспорта, постоянный доход от 5 тысяч рублей, телефон для связи и возраст от 18 лет. По паспорту можно получить карту с лимитом до 150 тысяч рублей. Если же требуется карта с лимитом до 200 тысяч рублей, нужен еще один документ. Это может быть СНИЛС, водительские права, загранпаспорт, ИНН, полис ОМС или карта другого банка. Ну, а если вам нужен лимит до 500 тысяч рублей, просто возьмите на работе справку о доходах и суммах налога физлица (Ранее 2-НДФЛ) за последние 3 месяца.