Альфа-Банк предлагает встретить Новый год с размахом и не влезть в долги

Как отмечает «Эксперт», предновогоднего ажиотажа не будет: от россиян не ждут крупных трат на подарки. По данным ритейлеров, потребители переключаются на более дешевые товары и их спрос частично был удовлетворен ноябрьскими распродажами.
Один из способов найти деньги на все запланированные траты и не влезть в долги — воспользоваться кредитной картой с беспроцентным периодом. Если карта предполагает кешбэк — этот вариант еще лучше, поскольку позволяет чуть увеличить свои накопления. Например, такую карту предлагает Альфа-Банк. Ей можно пользоваться без процентов в течение целого года с первого дня покупки. У карты предусмотрено вечное бесплатное обслуживание. Главное — вовремя вносить минимальные платежи и полностью устранить задолженность за год.
На покупки, сделанные в первые 30 дней, действует год без процентов. Именно в этот период можно приобрести желанные подарки себе и близким, потратить деньги на обучение, купить новую технику, обручальное кольцо. Кредитка подходит для любых целей. При этом на покупки с 31-го дня пользования картой действует беспроцентный период в 100 дней.
Времени перед Новым годом всегда не хватает. Очень удобно можно оформить кредитную карту онлайн всего за пару минут. Нет необходимости ехать в офис банка, подписывать десятки документов. Уже на следующий день карту доставят туда, куда скажет клиент — домой или в офис. Кроме этого, ее могут привезти в ближайшее к клиенту отделение банка или его партнеров, чтобы можно было забрать ее самостоятельно.
Кредитная карта благодаря кешбэку позволяет не только найти деньги на желанные подарки, но и покупать их дешевле. Партнеры банка возвращают до 33% даже за мелкие траты от 100 рублей. Если же первая покупка превысила сумму в 1000 рублей, вернуться может вся сумма. Возвраты делают и маркетплейсы, где можно купить как подарки, так и украшения для дома. 1 января можно устроить марафон новогодних фильмов — в онлайн-кинотеатрах также есть кешбэк. Он предусмотрен и в сервисах заказа такси, чтобы доехать из гостей или с корпоратива. Кешбэк действуют для любой суммы, даже для 100 рублей. Деньги возвращаются к 10 числу следующего месяца.
Снятие наличных также беспроцентное. Если клиент планирует отправиться в путешествие туда, где нет онлайн-касс, это большое преимущество. В месяц можно снимать без комиссии до 50 тысяч рублей. Если нужно больше, комиссия составит всего 3,9%. В бесплатном мобильном приложении можно всегда контролировать состояние своего счета. Там же можно вносить ежемесячные платежи, оплачивать повседневные покупки, услуги связи и коммунальные услуги.
Чтобы оформить карту, не нужно много документов. Не придется и посещать многочисленные отделения банка. Условия простые: наличие российского паспорта, постоянный доход от 5 тысяч рублей, телефон для связи и возраст от 18 лет. По паспорту можно получить карту с лимитом до 150 тысяч рублей. Если же требуется карта с лимитом до 200 тысяч рублей, нужен еще один документ. Это может быть СНИЛС, водительские права, загранпаспорт, ИНН, полис ОМС или карта другого банка. Ну, а если вам нужен лимит до 500 тысяч рублей, просто возьмите на работе справку о доходах и суммах налога физлица (Ранее 2-НДФЛ) за последние 3 месяца.
Может показаться, что на такие большие суммы платежи должны быть огромными. Однако сохранять все преимущества позволят даже 300 рублей, которые нужно вносить каждый месяц. Чтобы не пропустить день оплаты, можно подключить услугу «Альфа-Чек» с SMS-уведомлением. В первый месяц ей можно пользоваться бесплатно, далее — за 159 рублей или можно отключить. Кроме того, комиссию не будут списывать, если в текущем месяце по карте не было операций.
Кредитная карта от Альфа-Банка — не долговая яма. Это надежная поддержка и способ найти деньги на незапланированные траты или исполнение мечты.
Более подробно о кредитной карте https://alfabank.ru/get-money/credit-cards/100-days/
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