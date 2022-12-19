Банк «Открытие»: По государственной программе выдан каждый третий автокредит

Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в России с общим бюджетом 20,7 млрд руб. в июле 2022 года. Рассчитывать на льготное автокредитование могут медики, учителя, семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, водители, приобретающие первый автомобиль, а также автомобилисты, сдающие транспортное средство старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года. В конце октября принято решение расширить программу льготного автокредитования, добавив туда военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семьи, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных силах.