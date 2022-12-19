Банк «Открытие»: По государственной программе выдан каждый третий автокредит

В банке рассказали, что почти каждый третий кредит на приобретение транспорта был выдан по программе с государственной поддержкой. Выдачи “Открытие Авто” превысили 5,2 миллиарда рублей.
Отмечается, что лидером топа самых популярных марок автомобилей, приобретенных по программе льготного кредитования в “Открытии”, стала LADA, среди всего объема выдач - 90 процентов. Среди самых продаваемых моделей этой марки стали Granta (61%), Niva (19%) и Vesta (5%). Еще 7 процентов автокредитов пришлись на автомобили марки HAVAL и его самую распространенную модификацию Jolion. Два процента составили автокредиты на приобретение автомобилей УАЗ и один процент - ВИС и ГАЗ. Среди регионов-лидеров по приобретению транспортных средств по программе льготного кредитования - Татарстан, Московский регион, Самарская и Челябинская области, Петербург.
За период действия программы льготного автокредитования выдачи по ней росли динамично. Так, если в августе текущего года в банке “Открытие” с государственной поддержкой выдавался каждый шестой автокредит, то в ноябре - уже каждый второй. Средний чек по автокредитам с государственной поддержкой составил 663 тысячи рублей.
По словам главы “Открытие Авто” Марины Дембицкой, программа автокредитования на льготных условиях стимулирует развитие не только рынка кредитования, но и авторынка, поскольку обеспечивает поддержку сегмента новых автомобилей, в первую очередь российского производства.
Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в России с общим бюджетом 20,7 млрд руб. в июле 2022 года. Рассчитывать на льготное автокредитование могут медики, учителя, семьи минимум с одним несовершеннолетним ребенком, водители, приобретающие первый автомобиль, а также автомобилисты, сдающие транспортное средство старше шести лет в трейд-ин, при условии, что владели им не менее года. В конце октября принято решение расширить программу льготного автокредитования, добавив туда военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, их семьи, а также пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооруженных силах.
На данный момент подать заявку на получение льготного автокредита можно до 20 декабря текущего года в более чем 30 российских банках. При этом с 1 января 2023 года программу должны возобновить.
В соответствии с условиями программы льготного кредитования заемщик может получить средства на приобретение автомобилей российского производства (легковых и коммерческих) УАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ, электромобилей Evolute и машин марки Haval, сборка которых осуществляется в Тульской области. Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидок в размере двадцати процентов (для жителей Дальнего Востока — двадцати пяти процентов) на автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Также скидки предоставляются на приобретение электромобилей - до тридцати пяти процентов, но не больше 925 тысяч рублей.