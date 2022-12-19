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Бурят попал под колеса тепловоза в Ростовской области и выжил

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Бурят попал под колеса тепловоза в Ростовской области и выжил
В Ростовской области поезд сбил жителя Бурятии, пострадавшего госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось в Таганроге и пострадал 37-летний мужчина. Причиной стало нарушение правил безопасности.

Пострадавшего сбил тепловоз, после чего его доставили в медучреждение. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области сбили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
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На место выезжала следственно-оперативная группа. О состоянии раненого информации пока нет.

До этого известна причина возгорания в вагоне поезда «Ростов — Москва».

Ранее в Ростове пешеход скончался под колесами внедорожника до приезда скорой 14 декабря. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке

#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Происшествия
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