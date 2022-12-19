Происшествие случилось в Таганроге и пострадал 37-летний мужчина. Причиной стало нарушение правил безопасности.
Пострадавшего сбил тепловоз, после чего его доставили в медучреждение. В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
На место выезжала следственно-оперативная группа. О состоянии раненого информации пока нет.
До этого известна причина возгорания в вагоне поезда «Ростов — Москва».
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