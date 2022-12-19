Суд установил, что она обратилась к двум местным жителям, получившим социальные пособия. Последние узнали, что им якобы перечислили больше средств, чем надо.
После этого обвиняемая потребовала от получателей вернуть деньги. Всего ей перевели 63 тысячи рублей, которые она потратила на себя.
Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемую к 3,5 года заключения.
Также осужденную оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Ранее житель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам.