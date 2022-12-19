rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Чиновница в Ростовской области забирала социальные пособия у нуждающихся

Сегодня, 14:59
Фото: 1MI
Чиновница в Ростовской области забирала социальные пособия у нуждающихся
В Ростовской области огласили приговор в отношении заведующей отделом соцзащиты населения администрации Верхнедонского района Ольги Жуковой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что она обратилась к двум местным жителям, получившим социальные пособия. Последние узнали, что им якобы перечислили больше средств, чем надо. 

После этого обвиняемая потребовала от получателей вернуть деньги. Всего ей перевели 63 тысячи рублей, которые она потратила на себя. 

Житель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам
Узнать подробнее

Когда это все стало известно, то возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемую к 3,5 года заключения. 

Также осужденную оштрафовали на 20 тысяч рублей. 

Ранее житель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам.

#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Дончане борются с гриппом, пока в Ростове жители с размахом готовятся к Новому году
Сегодня, 17:14
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области массово погибают дельфины
Сегодня, 15:52
Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о гибели участкового в Ростовской области
Сегодня, 16:09
На Новый год жителям Ростова синоптики прогнозируют мороз и снегопады
Сегодня, 17:04
Политолог Михайлов оценил угрозы для Ростовской области от Украины
Сегодня, 14:03
На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно
Сегодня, 06:50