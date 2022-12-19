Контракт выиграла пятигорская компания ООО СНПРУ «Реставрация», которая должна подготовить документы по ремонту и реставрации до конца первой декады ноября 2023 года. Компания работает уже 24 года, однако в последнее время достаточно часто участвовала в судебных тяжбах в качестве ответчика.