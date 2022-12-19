Глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев объявил, что в настоящий момент на территории Ростовской области циркулируют сразу три вида гриппа. Наиболее активно себя ведет свиной грипп, при этом сообщается, что у 56% заболевших ростовчан выявили различные виды гриппа, включая птичий и свиной.
Дончан призывают проявить осторожность и заботиться о своем здоровье, поскольку свиной грипп крайне агрессивен и может иметь негативные последствия для здоровья.
Портал Superjob провел исследование и выяснил, что ростовчане во время празднования Нового года планируют потратить по 16,7 тысячи рублей на человека.
Эти расходы позволили Ростову войти в топ-10 городов, где жители тратят серьезные суммы на организацию новогодних гуляний. Вместе с этим сообщается, что еще в прошлом году на человека тратили по 17,1 тысячи рублей.
При этом самые высокие показатели трат оказались в Москве, где запланировано потратить более 22 тысяч рублей на человека. Последнее место в рейтинге занял Волгоград, жители которого готовы выделить на праздник 13,5 тысячи рублей.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что город нашел подрядчика, который возьмет на себя работы по разработке ПСД для ремонта подземных переходов и мозаичных панно, включенных в перечень объектов культурного наследия.
Контракт выиграла пятигорская компания ООО СНПРУ «Реставрация», которая должна подготовить документы по ремонту и реставрации до конца первой декады ноября 2023 года. Компания работает уже 24 года, однако в последнее время достаточно часто участвовала в судебных тяжбах в качестве ответчика.