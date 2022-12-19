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Дончане борются с гриппом, пока в Ростове жители с размахом готовятся к Новому году

Сегодня, 17:14
Фото: wikimedia.org
Дончане борются с гриппом, пока в Ростове жители с размахом готовятся к Новому году
В Ростовской области борются с гриппом и ОРВИ, пока в Ростове с шиком готовятся к Новому году, а власти дали старт работам по ремонту переходов с мозаичными панно.

Бациллы ходячие

Глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев объявил, что в настоящий момент на территории Ростовской области циркулируют сразу три вида гриппа. Наиболее активно себя ведет свиной грипп, при этом сообщается, что у 56% заболевших ростовчан выявили различные виды гриппа, включая птичий и свиной. 

Дончан призывают проявить осторожность и заботиться о своем здоровье, поскольку свиной грипп крайне агрессивен и может иметь негативные последствия для здоровья. 

Фото: donland.ru

Гуляем на широкую ногу

Портал Superjob провел исследование и выяснил, что ростовчане во время празднования Нового года планируют потратить по 16,7 тысячи рублей на человека.

Эти расходы позволили Ростову войти в топ-10 городов, где жители тратят серьезные суммы на организацию новогодних гуляний. Вместе с этим сообщается, что еще в прошлом году на человека тратили по 17,1 тысячи рублей. 

При этом самые высокие показатели трат оказались в Москве, где запланировано потратить более 22 тысяч рублей на человека. Последнее место в рейтинге занял Волгоград, жители которого готовы выделить на праздник 13,5 тысячи рублей. 

Фото: Zserghei/CC0 / wikimedia.org

Реставрация — дело тонкое

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что город нашел подрядчика, который возьмет на себя работы по разработке ПСД для ремонта подземных переходов и мозаичных панно, включенных в перечень объектов культурного наследия. 

Еще несколько мозаичных панно открылись после сноса ларьков в переходах Ростова
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Контракт выиграла пятигорская компания ООО СНПРУ «Реставрация», которая должна подготовить документы по ремонту и реставрации до конца первой декады ноября 2023 года. Компания работает уже 24 года, однако в последнее время достаточно часто участвовала в судебных тяжбах в качестве ответчика. 

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