Накануне Роспотребнадзор заявил о возможности перехода детских садов и школ на дистанционный формат занятий, если 20% учащихся не могут ходить в образовательное учреждение из-за гриппа. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в интервью «Дон ТР» заявил, что такая мера направлена на прерывание цепочки передачи опасного вируса.
По его словам, сейчас в регионе из-за гриппа два детских садика полностью закрыто, еще в 17 дошкольных учреждениях на карантине оказались 27 групп. Также закрыть пришлось 50 классов в 28 школах.
Также Ковалев рассказал о трех опасных видах гриппа, атаковавших Ростовскую область в 2022 году.