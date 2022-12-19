Накануне Роспотребнадзор заявил о возможности перехода детских садов и школ на дистанционный формат занятий, если 20% учащихся не могут ходить в образовательное учреждение из-за гриппа. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в интервью «Дон ТР» заявил, что такая мера направлена на прерывание цепочки передачи опасного вируса.