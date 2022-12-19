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Два садика и 50 классов закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости гриппом

Сегодня, 08:47
Фото: 1MI
Два садика и 50 классов закрыли в Ростовской области из-за заболеваемости гриппом
Для перевода образовательных учреждений на дистанционное обучение достаточно 20% заболевших гриппом, подтвердил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Накануне Роспотребнадзор заявил о возможности перехода детских садов и школ на дистанционный формат занятий, если 20% учащихся не могут ходить в образовательное учреждение из-за гриппа. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в интервью «Дон ТР» заявил, что такая мера направлена на прерывание цепочки передачи опасного вируса.

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По его словам, сейчас в регионе из-за гриппа два детских садика полностью закрыто, еще в 17 дошкольных учреждениях на карантине оказались 27 групп. Также закрыть пришлось 50 классов в 28 школах. 

Также Ковалев рассказал о трех опасных видах гриппа, атаковавших Ростовскую область в 2022 году.

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