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Глава донского Роспотребнадзора Ковалев заявил, что коронавирус еще не победили

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус еще не побежден в Ростовской области
Самым распространенным штаммом коронавируса сейчас является омикрон, рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

О победе над коронавирусом в Ростовской области говорить рано, считает главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. В интервью телеканалу «Дон-ТP» он рассказал, что сейчас в области циркулирует преимущественно штамм омикрон и его разновидности. Однако сейчас он все больше встраивается в структуру ОРВИ. Сам коронавирус протекает так же, как обычная простуда.

Горячая линия по коронавирусу в Ростове-на-Дону
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Вместе с тем заболевшие ковидом появляются в Ростовской области ежедневно. Каждую неделю фиксируется от 250 до 360 случаев заражения вирусом. Ситуация стабилизировалась в сравнении с началом года. Тогда Роспотребнадзор докладывал о примерно тысячи заболевших еженедельно.

Ранее сообщалось, что в РОКБ закроют ковидный моногоспиталь. После спада заболеваемости коронавирусом в госпитале больше нет нужды.

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