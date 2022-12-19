О победе над коронавирусом в Ростовской области говорить рано, считает главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. В интервью телеканалу «Дон-ТP» он рассказал, что сейчас в области циркулирует преимущественно штамм омикрон и его разновидности. Однако сейчас он все больше встраивается в структуру ОРВИ. Сам коронавирус протекает так же, как обычная простуда.