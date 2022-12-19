Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в Ростовской области было обнаружено тело участкового. Останки убитого имели следы насильственной смерти - огнестрельного ранения, и уже на следующий день стало известно о задержании подозреваемых.
Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить доклад о расследовании уголовного дела об убийстве и незаконном хранении и ношении оружия.
Ранее в лесополосе рядом с Волгодонском нашли мужской труп в домашней одежде с переломанными ребрами.