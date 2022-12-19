rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о гибели участкового в Ростовской области

Сегодня, 16:09
Фото: sledcom.ru
Глава СКР Александр Бастрыкин
В Ростовской области подготовят доклад о первоначальных результатах расследования дела о погибшем участковом, чье тело обнаружили 18 декабря, об этом сообщили в информационном центре СК России.

Напомним, в воскресенье, 18 декабря, в Ростовской области было обнаружено тело участкового. Останки убитого имели следы насильственной смерти - огнестрельного ранения, и уже на следующий день стало известно о задержании подозреваемых

Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить доклад о расследовании уголовного дела об убийстве и незаконном хранении и ношении оружия. 

В Ростовской области из-за убийства участкового задержали его собутыльников
Узнать подробнее

Ранее в лесополосе рядом с Волгодонском нашли мужской труп в домашней одежде с переломанными ребрами.

Читайте также:
Накануне смерти у участкового из Ростовской области произошел конфликт в кафеСтали известны подробности исчезновения и убийства участкового в Ростовской областиВ Ростовской области нашли тело участкового полиции
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Происшествие#Дорога#Преступность#Убийство#Оружие
Подпишитесь
Дончане борются с гриппом, пока в Ростове жители с размахом готовятся к Новому году
Сегодня, 17:14
Зоолог рассказал, почему в Ростовской области массово погибают дельфины
Сегодня, 15:52
На Новый год жителям Ростова синоптики прогнозируют мороз и снегопады
Сегодня, 17:04
Политолог Михайлов оценил угрозы для Ростовской области от Украины
Сегодня, 14:03
На три месяца раньше: новый ЖК в Ростове сдан досрочно
Сегодня, 06:50