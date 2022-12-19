Княжеская дача и перекресток цивилизаций — изюминки Светлоярского района

Ежегодно уже 30 лет в мае в селе Малые Чапурники проходит самый большой национальный татарский праздник «Сабантуй» - статус областной. Это очень древний праздник. Он зародился еще тогда, когда не было календарей. Люди узнавали по приметам, когда пахать, а когда сеять. Весна наступала лишь тогда, когда прилетали грачи. Детишки ходили по селу и собирали яйца, масло, крупы, т.е. все что, дадут люди. После этого старейшины выходили в поле и варили из всего этого кашу и угощали детей. Каша называлась «Каргабуткасы». Затем старейшины брали горсть земли и смотрели, какая она. И если земля слегка рассыпалась в руке, значит пора пахать.