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Когда пройдет ЕГЭ в Ростовской области в 2023 году

Сегодня, 13:51
Фото: donland.ru
Когда пройдет ЕГЭ в Ростовской области в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, утвердили расписание Единого госэкзамена, говорится на портале правовой информации.

Известно, что 26 мая экзамены пройдут по географии, литературе и химии, а 29 — по русскому языку. В четверг, 1 июня, выпускники будут писать ЕГЭ по математике. 

На 5 июня запланированы предметы история и физика, на 8 число - обществознание. Иностранные языки и биологию поставили на 16 июня.

В Ростовской области опровергли проблемы с проведением ЕГЭ из-за иностранного софта
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На следующий день снова будут сдавать иностранные языки. Экзамены по информатике выпадают на 19 и 20 июня. 

В апреле пройдет основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов. 

Ранее в Ростовской области опровергли проблемы с проведением ЕГЭ из-за иностранного софта. 

 

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