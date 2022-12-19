Известно, что 26 мая экзамены пройдут по географии, литературе и химии, а 29 — по русскому языку. В четверг, 1 июня, выпускники будут писать ЕГЭ по математике.
На 5 июня запланированы предметы история и физика, на 8 число - обществознание. Иностранные языки и биологию поставили на 16 июня.
На следующий день снова будут сдавать иностранные языки. Экзамены по информатике выпадают на 19 и 20 июня.
В апреле пройдет основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов.
Ранее в Ростовской области опровергли проблемы с проведением ЕГЭ из-за иностранного софта.