Стоимость оливье выросла на 12% в 2022 году

Салат оливье в Ростовской области подорожал на 56,8%. А вот его главный соперник на новогоднем столе — салат селедка под шубой — поднялся в цене лишь на 2,4%. Почему между блюдами оказался такой большой перепад в цене и что из ингредиентов подорожало больше всего, разобралась RostovGazeta.

Сюжет Новый год 2023