В уходящем году инфляция и кризис коснулись буквально всех сфер торговли и жизни общества. Особенно ощутимо это стало в преддверии Нового года. Так, в Торгово-промышленной палате Ростовской области заявили о росте цен на популярные для новогоднего стола продукты и напитки на 15-20%. Негативное влияние на ситуацию оказал и традиционный предпраздничный ажиотаж.
Пожалуй, больнее всего рост цен ударил по главному новогоднему блюду для всех россиян — салату оливье. Чтобы рассчитать подорожание ингредиентов для блюда, RostovGazeta взяла самый популярный рецепт салата. Он состоит 300 грамм вареной колбасы, 300 грамм маринованных огурцов, 400 грамм зеленого горошка, четырех яиц, полкилограмма картофеля, 200 грамм моркови и 200 грамм майонеза.
Согласно официальной статистике ЕМИСС, стоимость такого салата в Ростовской области составит, в среднем, 386,14 рублей. За год блюдо подорожало на 12,4% — в декабре 2021 года оно стоило 343,5 рубля.
Рост цены не удивителен, ведь за прошедший год подорожала почти половина ингредиентов для салата оливье. Колбаса стала дороже на 14,4%, маринованные огурцы и горошек — на 22%, майонез — на 16,6%. Также стало невыгодно готовить оливье с мясом, вместо колбасы, так как, к примеру, бескостная говядина, подорожала на почти 13%.
Однако некоторые продукты все же, наоборот, упали в цене. Например, куриные яйца подешевели на 12,5%, а морковь — на 22,3%.
Дороже всего салат оливье обойдется жителям Ростова, где чтобы приготовить блюдо в среднем потребуется 396,19 рубля Также больше других придется потратиться таганрожцам — 384,5 рубля. Замыкает тройку город Шахты, для жителей которого оливье обойдется в 378 рубля. Дешевле всего главное новогоднее блюдо будет стоить в Волгодонске — 366,1 рубля.
Второй по популярности салат на российском столе — селедка под шубой. Чтобы высчитать, как сильно и за счет каких продуктов он подорожал в 2022 году, RostovGazeta взяла следующий рецепт блюда: 500 граммов картофеля, столько же свеклы и филе сельди, 500 граммов моркови, 200 граммов лука, два куриных яйца и 200 граммов майонеза.
Такой набор продуктов обойдется хозяйкам в Ростовской области в 264,02 рубля. Это ненамного больше прошлогодней цены — 257,82 рубля. Объяснить это можно снижением цены на морковь и яйца, а также на свеклу, которая подешевела на 28,8%. Однако отмечается рост цены на филе сельди, в среднем, на 15,8%.
Дороже всего в Ростовской области приготовить селедку под шубой будет в Ростове и Таганроге. Там она обойдется в 267 рублей. На втором месте по дороговизне идет город Шахты — 265,7 рублей. В Миллерово и Волгодонске на салат придется выделить порядка 253 рублей.
Руководитель департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов отмечает, что в этом году покупатели ведут себя более сдержанно и не совершают необдуманных трат. Связано это не только с инфляцией, но и с уходом с российского рынка западных брендов.
Эксперт полагает, что главная инфляционная нагрузка уже пройдена. Отмечается и падение в цене некоторых продуктов, например, моркови, капусты и подсолнечного масла. Однако подорожание не обойдет стороной в этом году спиртные напитки, красную икру и овощи, привезенные из-за рубежа.
Экономист Артур Хачатрян соглашается, что пик инфляции пройден, а также предупреждает, что цены на продукты перед Новым годом могут взлететь из-за потребительского ажиотажа. Продавцы понимают, что их товар будет востребован в любом случае, а поэтому смело повышают его стоимость.
Наибольший пик цен на продукты прогнозируется экономистами после 25 декабря. Снижение же к прежним показателям стоит ожидать с 3–4 января.