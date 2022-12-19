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Кровь и попкорн: вспыльчивый ростовчанин устроил жестокую драку в кинотеатре

Сегодня, 13:14
Фото: Маркус Куигмайр/CC BY SA / wikimedia.org
вспыльчивый ростовчанин устроил жестокую драку в кинотеатре

В Ростове вспыльчивый горожанин напал на 18-летнего юношу в кинотеатре

В Ростове безобидный киносеанс перерос в гладиаторские бои между вспыльчивым взрослым мужчиной и 18-летним юношей.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что в Кировском районе города произошла драка между кинозрителями, в результате которой у одного из участников оказался сломан нос. 

Источник сообщил изданию, что конфликт разгорелся на одном из ночных сеансов, куда пришла супружеская пара девушка-подросток со своим 18-летним братом.  

Молодые люди сели позади супругов, и в ходе просмотра кино подросток случайно задела кресло женщины ногой. Ростовчанка сделала школьнице замечание, однако через десять минут девушка ударила по креслу снова.

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Супруг женщины рассвирепел после отказа молодых людей пересесть и напал на 18-летнего юношу. Ярость настолько поглотила мужчину, что он избивал молодого человека не только кулаками, но и ногами, нанося удары в лицо. 

В итоге драки молодой человек отправился в больницу, где врачи зафиксировали получение перелома носа. Юноша обратился в полицию, и против вспыльчивого ростовчанина завели уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. 

Сообщается, что виновник происшествия признал свою вину, но не смог объяснить вспышку своей ярости. Теперь ему предстоит отработать 120 часов исправительных работ. 

Ранее ростовчане отстояли блинный ларек, на который напал странный мужчина.

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