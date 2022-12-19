Логвиненко сообщил о реставрации четырех подземных переходов с мозаиками в Ростове

Подрядчик - специальное научно-производственное реставрационное управление «Реставрация» (г. Пятигорск).
Согласно договору, работы должны быть выполнены не позднее 10 ноября 2023 г.
Мозаика в подземных переходах - достопримечательность Ростова, созданная вручную в 1970-х-1980-х годах с использованием флорентийской техники. Мозаичные панно создавали одновременно со строительством подземных переходов. Они относятся к объектам культурного наследия регионального значения.
Основные сюжеты мозаик — зарисовки из жизни детей советского времени, начиная от момента рождения и заканчивая окончанием школы, а также исторические аспекты и трудовые достижения советских людей.